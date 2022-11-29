Невестка Светланы Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Невестка Светланы Светличной подтвердила, что актриса находится в больнице

Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. Об этом сообщает Пятый канал.

Женщина заявила, что артистка действительно находится в больнице. При этом она возмутилась слухами о том, что Светличную отправили туда «на постоянное место пребывания», и тем, что в СМИ распространяется информация о том, что родственники относятся к актрисе с безразличием.

«Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит», — подчеркнула Калимбет.

28 ноября сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса вновь оказалась в психиатрической больнице. «Сейчас ее положили на Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — сказал Ивашов. При этом он добавил, что общее состояние матери оценивается как нормальное.

В ноябре 2021 года сообщалось о госпитализации Светланы Светличной в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.