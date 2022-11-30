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14:17, 30 ноября 2022Культура

После выписки к Светличной переедет сиделка

KP.RU: к Новому году актриса Светличная покинет больницу и будет жить с сиделкой
Светлана Светличная

Светлана Светличная. Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Globallookpress.com

Находящаяся в одной из московских больниц актриса Светлана Светличная будет жить с сиделкой. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что артистка покинет клинику к Новому году. Раньше сиделка приходила к ней трижды в день, однако теперь она переедет и будет жить с ней постоянно. Она помогает Светличной в быту, а также контролирует прием таблеток и пищи.

Сын актрисы Алексей Ивашов отрицает, что мать останется в психиатрической больнице на постоянной основе. Ее невестка Ольга также подчеркивает, что артистка проходит лечение раз в три месяца, после чего возвращается домой. «Светлану Афанасьевну госпитализировали на прошлой неделе, так как стала хуже себя чувствовать. Давление, возраст. Она постоянно проходит лечение — раз в три месяца примерно. Нужно подобрать новые таблетки», — поделилась невестка Светличной.

Ранее сообщалось, что госпитализированной актрисе назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. О том, что звезда вновь оказалась в больнице, стало известно 28 ноября.

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Евгений Шульгин
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