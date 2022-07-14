Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние

Госпитализированный актер Иван Краско рассказал, что чувствует себя нормально
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско прокомментировал свое состояние после госпитализации. Его слова передает «Комсомольская правда».

91-летний актер театра и кино рассказал, что сейчас чувствует себя нормально, но до этого испытывал проблемы с желудочным трактом. Краско признался, что такое состояние сохраняется у него на протяжении последнего года. Он также упомянул проблемы с легкими и сердцем.

«Одышка сильная, в театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему — сердце уже изношенное. Годы берут свое», — заметил артист.

Сейчас Краско находится в Свердловской больнице в Санкт-Петербурге. Актеру провели полное обследование. Врачи планируют выписать его из больницы в 20-х числах июля.

О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Сообщалось, что медики забрали Краско с дачи в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка
Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире
США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций
Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей
Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.