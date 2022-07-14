Актера Ивана Краско госпитализировали с жидкостью в легких и проблемами с сердцем

Актера театра и кино Ивана Краско госпитализировали. Об этом сообщает KP.RU.

91-летний артист пожаловался на плохое самочувствие, после чего медики забрали его с дачи в больницу. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.

«Ивану Ивановичу просто тяжело, одышка, быстрая усталость. Сейчас в 91 год — это все серьезно. Он в больнице в Свердловской больнице на Крестовском острове», — сказал директор актера Вячеслав Смородинов.

4 марта Иван Краско покинул реабилитационный центр, где три недели восстанавливался после инсульта. Его директор Вячеслав Смородинов отметил, что Краско «оказывали должное внимание, уход и процедуры, капельницы ставили», поэтому сейчас он чувствует себя пободрее. «Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — сказал Смородинов.

16 февраля стало известно, что Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения последствий инсульта, перенесенного в 2021 году. Также у него диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.

