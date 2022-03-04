Ивана Краско выписали из реабилитационного центра

Народный артист России Иван Краско покинул реабилитационный центр, где три недели восстанавливался после инсульта. Об этом сообщает Пятый канал.

Актера выписали из центра, в настоящее время он находится дома. Его директор Вячеслав Смородинов отметил, что Краско «оказывали должное внимание, уход и процедуры, капельницы ставили», поэтому сейчас он чувствует себя пободрее.

«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле "Я вернулся в мой город". У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — сказал Смородинов.

16 февраля стало известно, что Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения последствий инсульта, перенесенного в 2021 году. Также у него диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.