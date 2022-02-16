Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Народный артист Иван Краско госпитализирован

Актер Иван Краско госпитализирован для лечения инсульта
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Народный артист Иван Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения инсульта, перенесенного в 2021 году, пишет Starhit со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородина.

По словам представителя, артист недавно почувствовал себя плохо. «На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...» — отметил Смородин. Представитель актера добавил, что Краско находится в больнице уже около недели. Пока о выписке речи не идет. «Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — подчеркнул он.

В начале февраля у Краско диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.

В августе 2021 года народный артист России Иван Краско перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. В конце 2020 года Краско переболел коронавирусом.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
США отреагировали на расследование России о массовых захоронениях в Донбассе
Зеленский увидел сигналы договоренностей Запада с Россией за спиной Украины
В НАТО перестали указывать точную дату вторжения России на Украину
В годовщину выхода знаменитого фильма москвич раскрыл его непростую судьбу
Зеленский оценил ситуацию на границе Украины и России
США выразили опасения России из-за военных самолетов над Средиземным морем
Раскрыты подробности о новой российской вакцине от COVID-19
С основателя «Рольфа» и его компании взыскали почти 20 миллиардов рублей
Народный артист Иван Краско госпитализирован
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.