Народный артист Иван Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения инсульта, перенесенного в 2021 году, пишет Starhit со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородина.

По словам представителя, артист недавно почувствовал себя плохо. «На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...» — отметил Смородин. Представитель актера добавил, что Краско находится в больнице уже около недели. Пока о выписке речи не идет. «Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — подчеркнул он.

В начале февраля у Краско диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.

В августе 2021 года народный артист России Иван Краско перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. В конце 2020 года Краско переболел коронавирусом.