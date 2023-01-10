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10:38, 10 января 2023Культура

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом

«78 Новости»: народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

На данный момент его состояние стабилизировалось. Актер переведен в общую палату.

«Шутит, говорит, что все хорошо. Уже готовится 27 числа сыграть в спектакле, на сцену рвется. Говорит, что сцена его лечит. Он всегда так, никогда не скажет, что не пойдет играть», — сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

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Анастасия Астахова
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