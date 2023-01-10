Состояние Никиты Михалкова начало ухудшаться

Mash: состояние госпитализированного Никиты Михалкова начало ухудшаться

Состояние российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января, начало ухудшаться. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации портала, при КТ у Михалкова обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию.

Помимо этого, режиссер страдает мерцательной аритмией. При отсутствии помощи у него мог развиться инфаркт, однако врачи следят за состоянием больного. По мнению врачей, состояние Михалкова тяжелое, но не жизнеугрожающее.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.