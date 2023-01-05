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17:36, 5 января 2023Культура

Никита Михалков попал в больницу с пневмонией

Baza: Никита Михалков попал в больницу с COVID-19, его состояние оценивается как тяжелое

Фото: Сергей Пятаков / РИА новости

Режиссер Никита Михалков попал в больницу, у него диагностирована пневмония из-за коронавируса. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, 77-летнего кинодеятеля изначально госпитализировали в московскую ГКБ № 67, но затем перевезли в другую больницу с помощью реанимационной бригады. Его состояние оценивается как тяжелое, утверждает канал.

Источник подтвердил «Интерфаксу» госпитализацию Михалкова. Он уточнил, что режиссер находится в больнице с подозрением на COVID-19.

В декабре Евросоюз ввел санкции против Никиты Михалкова. Он посчитал, что попал в санкционный список из-за того, что «десять лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине и о зверином бандеровском отношении к людям».

В октябре 2022 года Никита Михалков подал иск на сумму более 24 миллионов рублей против своего коллеги Владимира Досталя и его жены Мариам из-за задолженности по договору займа.

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Антон Похиляк
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