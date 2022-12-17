Михалков прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза

Режиссер Михалков счел, что попал под санкции ЕС из-за слов о нацизме на Украине

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал введенные в отношении его Евросоюзом санкции. Слова Михалкова приводит ТАСС.

По мнению режиссера, он попал в санкционный список из-за того, что «десять лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине и о зверином бандеровском отношении к людям».

Михалков счел санкции против него доказательством правдивости его высказываний. «Кто может за это подвергнуть санкциям? Тот, кто поддерживает нацизм и фашизм. Когда тебя за это подвергают санкциям, значит, ты все делаешь правильно», — заявил он.

Об ограничениях в отношении режиссера стало известно накануне, 16 декабря. Ему, как и другим фигурантам санкций, запретили поездки в Евросоюз.

