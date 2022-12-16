Михалков и Лепс попали под новые санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова, Ким, Лепса, Михеева и Пучкова

Евросоюз ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова, Марины Ким и других медиаперсон. Соответствующий документ опубликован в журнале ЕС.

Кроме Михалкова, Корчевникова и Ким под санкции попали певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, а также писатель и блогер Дмитрий Пучков. Теперь их активы заморозят на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в Евросоюз.

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. Он состоит из блока новых экономических ограничений, а также персональных мер против почти 200 физлиц и организаций.

В список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

Официально блок санкций был одобрен ранее 16 декабря.