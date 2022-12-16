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21:06, 16 декабря 2022Мир

ЕС опубликовал новый пакет санкций против России

ЕС официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России.

Новый пакет санкций включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

Тем, кто попал в список, заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в ЕС. В списке оказались чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны.

Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

16 декабря ЕС официально утвердил девятый пакет санкций против России. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий. Отмечается, что санкции должны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.

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Марина Совина
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