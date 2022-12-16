ЕС опубликовал новый пакет санкций против России

ЕС официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России

Европейский союз (ЕС) официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России.

Новый пакет санкций включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

Тем, кто попал в список, заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в ЕС. В списке оказались чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны.

Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

16 декабря ЕС официально утвердил девятый пакет санкций против России. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий. Отмечается, что санкции должны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.