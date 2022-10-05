Никита Михалков подал иск на 24 миллиона рублей против режиссера Досталя из-за долга

Режиссер Никита Михалков подал иск на сумму более 24 миллионов рублей против своего коллеги Владимира Досталя и его жены Мариам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы Ксению Розину.

Уточняется, что Михалков обратился в суд из-за задолженности по договору займа. «В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 миллионов 380 тысяч 575 рублей», — рассказала Розина. Договор займа стороны заключили в июне 2019 года, возврат денежных средств должен был состояться в декабре того же года.

Дополнительно народный артист РСФСР предъявил иск к Мариам Досталь о взыскании задолженности по договору займа в размере 8 629 267 рублей.

Досталь режиссер фильмов «Февральский ветер», «Здесь, на моей земле». Также выступал продюсером таких картин, как «Старые клячи», «Фортуна», «Дети понедельника», «День полнолуния» и других.

Ранее Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок.