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Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок

Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

В своем обращении Михалков заявил, что не просит освободить кого-либо от армии. Он подчеркнул, что съемочные процессы, в основном финансируемые государством, «в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», необходимо завершить. Поэтому он призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок.

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«Все остальные домыслы, которые неминуемо возникнут у моих "друзей", пусть останутся на их совести. Умный и рассудительный поймет, а злобные дураки для того и существуют, чтобы виднее были умные и добрые», — отметил режиссер.

Михалков добавил, что его многие коллеги «готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.

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Марина Совина
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