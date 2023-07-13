Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:36, 13 июля 2023Культура

Народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали

«112»: народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, актер был доставлен в один из профильных кардиологических центров города. Сообщается, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Отмечается, что перед госпитализацией артист почувствовал недомогание.

В январе Ивана Краско попал в больницу с инсультом. До этого актера также госпитализировали в Санкт-Петербурге. Его поместили в городскую больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    Германия заказала у Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

    Мошенники обманули преподавательницу столичного вуза от имени ректора

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости