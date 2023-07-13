«112»: народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, актер был доставлен в один из профильных кардиологических центров города. Сообщается, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Отмечается, что перед госпитализацией артист почувствовал недомогание.

В январе Ивана Краско попал в больницу с инсультом. До этого актера также госпитализировали в Санкт-Петербурге. Его поместили в городскую больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.