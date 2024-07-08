Темпы роста российской экономики спрогнозировали

Зампред ВЭБ.РФ Клепач: ВВП России может вырасти на 3,8 процента в 2024 году

По итогам 2024 года темпы роста российского ВВП с большой долей вероятности составят 3,8 процента. Такой прогноз дал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова приводит ТАСС.

Заместитель председателя ВЭБа отметил, что к концу декабря российская экономика, скорее всего, сможет выйти на вышеуказанный уровень роста. Подобную оценку Клепач дал в кулуарах форума-выставки «Иннопром».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает прироста национальной экономики на уровне около 5 процентов по итогам первой половины 2024 года. Он также напомнил, что в первом квартале ВВП РФ увеличился на 5,4 процента, а за 2023 год — на 3,6 процента.

До этого Путин заявлял, что нынешние темпы роста российской экономики превышают среднемировые показатели. Подобной динамики, по его словам, удалось добиться во многом за счет увеличения производства в несырьевых отраслях.