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15:57, 26 июля 2024Экономика

Набиуллина заявила о перегреве российской экономики

Набиуллина: экономика России все еще находится в состоянии перегрева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки ЦБ РФ присутствовали бы риски стагфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

По словам председателя Центробанка, о перегреве говорит наблюдавшееся в первом полугодии сочетание высоких темпов роста ВВП и ускорения инфляции. Она указала, что с учетом практически исчерпанных резервов рабочей силы и производственных мощностей может возникнуть ситуация, когда рост экономики замедлится, а попытки стимулировать спрос будут приводить к ускорению инфляции — сценарию стагфляции, остановить который можно будет только ценой глубокой рецессии. «Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий», — отметила Набиуллина.

Регулятор в пятницу поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5--7 процентов.

В мае «Ведомости» со ссылкой на близкий к Банку России источник писали, что пик перегрева российской экономики был пройден во второй половине 2023 года, а наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики. Однако по итогам заседания совета директоров ЦБ, предшествовавшего сегодняшнему, Эльвира Набиуллина заявила, что в первом квартале 2024 года перегрев экономики РФ как минимум не уменьшился. Что касается стагфляции, то тогда же, 7 июня, в ЦБ пообещали не допустить ее наступления в экономике России.

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