Росту цен в России предрекли разгон до двузначных значений

Аналитик Ващелюк: при сохранении высоких темпов инфляция за год составит 10-11 %

При сохранении высоких темпов роста цен инфляция на конец 2024 года может перейти в России к двузначным значениям, разогнавшись до 10-11 процентов. Такой вариант предрекла старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Специалист указала, что по итогам ноября цены выросли на 1,4 процента, а в пересчете на год инфляция в прошлом месяце после коррекции на сезонность соответствовала 15-16 процентам. За период с 3 по 9 декабря она несколько замедлилась — с 0,5 процента на предыдущей неделе до 0,48 процента, но по-прежнему значительно превышала средний годовой уровень.

В таких условиях, отметила аналитик, 20 декабря ожидается рост ключевой ставки до 24-25 процентов. Ващелюк также не исключила варианта, при котором Центробанк «продолжит придерживаться более осторожной тактики», на фоне чего повысит ставку до 23 процентов на следующей неделе и до 25 процентов — в феврале 2025 года.

Ранее в четверг рост показателя в декабре до 25 процентов допустили и в Промсвязьбанке.