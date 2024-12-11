Продовольственная инфляция в России ускорила рост

МЭР сообщило об ускорении недельной продовольственной инфляции до 0,76 процента

За период с 3 по 9 декабря инфляция в России несколько замедлилась — с 0,5 процента в прошлую неделю до 0,48 процента, но по-прежнему значительно превышает средний годовой уровень. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР) «О текущей ценовой ситуации».

Отдельно продовольственная инфляция даже ускорила рост — с 0,68 до 0,76 процента. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен поднялись с 0,3 до 0,51 процента. Общее снижение достигнуто за счет бытовых услуг — инфляция в этой сфере замедлилась до 0,26 процента.

Отдельно в ноябре в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 2,33 процента, непродовольственных — на 0,51 процента, а в сфере услуг — на 1,31 процента. Общая инфляция составила 1,43 процента.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов признал, что инфляция по итогам всего года почти наверняка превысит октябрьскую оценку (8-8,5 процента). Он предположил, что цены вырастут более чем на девять процентов, то есть сильнее, чем в 2023 году.

Аналитики отмечают, что на ускорение роста цен (недельный результат в 0,2 процента уже считается достаточно высоким) повлияло резкое ослабление курса рубля, которое сказывается на импорте. Также большинство экспертов сходятся в том, что у регулятора не остается выбора в вопросе повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, более того, она может вырасти даже до 24 процентов.