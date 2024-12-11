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18:16, 11 декабря 2024Экономика

Официальный курс доллара вырос на три рубля

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро на 3,2 и 2,3 рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Курс доллара от Центробанка на 12 декабря вырос сразу на три рубля — со 100,03 до 103,27 рубля, а евро поднялся со 106,2 до 108,56 рубля. Юань подорожал с 13,66 до 13,85 рубля. Информация опубликована на официальном сайте Банка России.

В течение дня курс юаня на Мосбирже впервые с 5 декабря превышал 14 рублей, а доллар и евро на рынке Форекс и межбанке поднимались выше 108 и 113 рублей соответственно. Резкое ослабление российской валюты началось еще накануне.

Ровно две недели назад, 27 ноября, доллар, евро и юань поднимались до максимума с марта 2022 года. На Форекс американская валюта выходила за пределы 113 рублей, а европейская — почти дошла до 120 рублей.

Через несколько дней рубль перешел к активному укреплению. Позднее в Центробанке связали высокую волатильность с новым пакетом санкций США, которые ударили по экспортным доходам, усложнив их получение. В том числе, ограничительные меры были введены в отношении системно значимого Газпромбанка.

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