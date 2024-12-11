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16:35, 11 декабря 2024Экономика

Курс евро превысил 113 рублей

Курс евро на рынке Форекс превысил 113 рублей, доллар — выше 108 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Спустя ровно две недели после рекордного с марта 2022 года падения рубль вновь перешел к резкому снижению. На рынке Форекс курс доллара превысил 108 рублей, а евро подорожал до 113,5 рубля.

Торги на межбанке показывают аналогичную динамику, хотя с небольшим отставанием, там доллар вырос только до 108,1 рубля, что более чем на пять процентов выше, чем днем ранее. Курс юаня на Мосбирже (доллар и евро не торгуются на площадке из-за санкций США) поднялся до 14,06 рубля.

До максимума с марта 2022 года основные валюты дошли 27 ноября. Доллар превышал 113 рублей, а евро подбирался к 120 рублям. Официальный курс доллара от Центробанка на максимуме составлял 109,58 рубля.

С того момента доллар опускался ниже 100 рублей, то есть более чем на десять процентов, но не удержался в этой зоне и во вторник, 10 декабря, регулятор вновь поднял его выше психологической отметки.

Ранее в Центробанке отмечали, что основной причиной падения курса рубля стали новые санкции США, заблокировавшие некоторые каналы расчетов за энергетический экспорт. В том числе под них попал системно значимый Газпромбанк. Укрепление российской валюты регулятор связал с нормализацией ситуации с платежами.

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