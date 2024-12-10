Центробанк объяснил падение рубля санкциями США

Банк России объяснил ослабление рубля в ноябре санкциями США

Резкое падение курса рубля в ноябре до многолетних минимумов объясняется как санкциями США, направленными против внешнеторговых операций, так и действием ряда нефинансовых компаний. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Первый фактор привел к тому, что ноябрьские продажи валюты российскими экспортерами сократились до восьми миллиардов долларов, что стало минимумом с августа 2023 года, когда их уровень доходил до 7,23 миллиарда. По сравнению с октябрем сумма снизились на 23 процента.

Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении более полусотни российских банков 21 ноября. В отличие от прошлых пакетов, этот был направлен на получение Россией экспортных доходов. В том числе, под раздачу попал системно значимый Газпромбанк, через который оплачивать поставки газа могли европейские страны.

Также 29 компаний из числа крупнейших экспортеров урезали продажи из-за необходимости закрытия валютных кредитов перед российскими банками, а отдельные нефинансовые организации, напротив, увеличили закупки для погашения своих обязательств. Эти обстоятельства наложились на американские ограничительные меры.

В общей сложности за месяц рубль ослаб относительно юаня на 8,4 процента, а доллара — на 11 процентов. Впрочем, заверили в ЦБ, кратковременный провал не перерастет в тенденцию, потому что курс по-прежнему определяется фундаментальными факторами.

Официальный курс доллара в конце ноября достигал 109,58 рубля, но уже в минувшую пятницу американская валюта вернулась на отметку ниже ста рублей. Тем не менее с начала осени доллар все равно вырос в цене более чем на десять процентов, а юань — более чем на 12.