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17:48, 10 декабря 2024Экономика

ЦБ поднял курс доллара выше 100 рублей

Центробанк поднял официальный курс доллара на 11 декабря до 100,03 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс доллара выше отметки в 100 рублей. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара на среду, 11 декабря, подняли на 65 копеек, до 100,03 рубля. Во вторник котировки американской валюты находились на уровне в 99,37 рубля. Руководство ЦБ также повысило официальный курс евро. Котировки европейской валюты 11 декабря составят 106,2 рубля. К уровню, установленному регулятором на вторник, показатель вырастет более чем на рубль (плюс 1,1 рубля). Официальный курс юаня на эту дату, в свою очередь, увеличится на 13 копеек и составит 13,65 рубля.

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После ввода западных санкций против Московской биржи (Мосбиржи) и прекращения торгов долларом и евро на этой площадке регулятор для установления официального курса мировых валют начал отслеживать данные на внебиржевом рынке. Во второй половине ноября доллар закрепился на отметке выше 100 рублей, а к концу последнего месяца осени достиг 109,58 рубля (на Forex котировки американской валюты доходили до 114,5). В свою очередь, евро к тому времени торговался по 116,14 рубля.

На фоне решения ЦБ отказаться до конца года от закупки иностранной валюты на внутреннем рынке курс рубля начал постепенно стабилизироваться. В ходе утренних торгов на внебиржевом рынке котировки доллара вернулись к значениям менее 100 рублей. Однако 10 декабря курс американской валюты вновь стал заметно расти и ближе к 17:45 по московскому времени увеличился примерно на 2,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, до 102,39 рубля.

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