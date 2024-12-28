Центробанк предупредил о новом повышении ставки

Центробанк предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции

Если к следующему заседанию совета директоров Центробанка, которое пройдет 14 февраля, инфляция не пойдет на спад, а ускоренный рост кредитования возобновится, то ключевая ставка может быть повышена. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 20 декабря, опубликованном на сайте регулятора.

Объясняя решение не повышать ставку неделю назад, в ЦБ указали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) ужесточились сильнее, чем ожидалось при текущем уровне ставки.

Не исключено, что такой жесткости хватит для более быстрого замедления роста кредитования и спроса, чем предполагал октябрьский прогноз. В то же время в регуляторе подчеркивают, что речь идет только о паузе, говорить о переломе тренда пока слишком рано. В последние месяцы инфляционное давление значительно усилилось, а инфляционные ожидания находятся на годовом максимуме.

Базовая инфляция в октябре-ноябре выросла с 7,6 процента в третьем квартале до 10,9 процента, а большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума с начала года.

Уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,3 процента с сезонной корректировкой. Финансовый результат крупных и средних компаний за вычетом кредитных организаций сократился на 18 процентов за девять месяцев, а экономика продолжала расти высокими темпами.

Таким образом, о повышении ставки говорили все факторы, которые ранее указывались для обоснования такого решения. Тем не менее в ЦБ подчеркнули, что инфляция реагирует на жесткие денежно-кредитные условия в последнюю очередь, сначала они отражаются на кредитовании, а в нем есть признаки сильного влияния. Кроме того, в некоторых отраслях снижается спрос на рабочую силу, немного замедлились темпы роста зарплат, хотя они по-прежнему выше роста производительности труда.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя решение, указала, что средняя стоимость корпоративных кредитов в декабре из-за ослабления регуляторных послаблений выросла до уровней, которые можно было бы ожидать при ключевой ставке 24 процента годовых.