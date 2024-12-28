Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 28 декабря 2024Экономика

Центробанк предупредил о новом повышении ставки

Центробанк предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Если к следующему заседанию совета директоров Центробанка, которое пройдет 14 февраля, инфляция не пойдет на спад, а ускоренный рост кредитования возобновится, то ключевая ставка может быть повышена. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 20 декабря, опубликованном на сайте регулятора.

Объясняя решение не повышать ставку неделю назад, в ЦБ указали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) ужесточились сильнее, чем ожидалось при текущем уровне ставки.

Не исключено, что такой жесткости хватит для более быстрого замедления роста кредитования и спроса, чем предполагал октябрьский прогноз. В то же время в регуляторе подчеркивают, что речь идет только о паузе, говорить о переломе тренда пока слишком рано. В последние месяцы инфляционное давление значительно усилилось, а инфляционные ожидания находятся на годовом максимуме.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей. Почему валюта дорожает уже почти неделю и к чему готовиться россиянам?
Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей.Почему валюта дорожает уже почти неделю и к чему готовиться россиянам?
26 ноября 2024

Базовая инфляция в октябре-ноябре выросла с 7,6 процента в третьем квартале до 10,9 процента, а большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума с начала года.

Уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,3 процента с сезонной корректировкой. Финансовый результат крупных и средних компаний за вычетом кредитных организаций сократился на 18 процентов за девять месяцев, а экономика продолжала расти высокими темпами.

Таким образом, о повышении ставки говорили все факторы, которые ранее указывались для обоснования такого решения. Тем не менее в ЦБ подчеркнули, что инфляция реагирует на жесткие денежно-кредитные условия в последнюю очередь, сначала они отражаются на кредитовании, а в нем есть признаки сильного влияния. Кроме того, в некоторых отраслях снижается спрос на рабочую силу, немного замедлились темпы роста зарплат, хотя они по-прежнему выше роста производительности труда.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя решение, указала, что средняя стоимость корпоративных кредитов в декабре из-за ослабления регуляторных послаблений выросла до уровней, которые можно было бы ожидать при ключевой ставке 24 процента годовых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль ответил на заявление США о крушении лайнера под Актау. Что об авиакатастрофе сказал Белый дом?

      В российском регионе на 40 процентов увеличили выплату за контракт с Минобороны

      Россиян предупредили об активизации домушников

      Россиянка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за ветер

      Раскрыты подробности о задержанных в Тунисе россиянах

      Устроившему стрельбу в доме парня дочери главе российского поселка предъявили обвинение

      Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

      Врач назвала допустимую при гипертонии норму икры

      Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

      Россиянка подожгла входную дверь в МФЦ и ждала вертолета со спецназом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше