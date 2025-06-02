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10:45, 2 июня 2025Экономика

Bloomberg сообщил о скором снижении ключевой ставки в России

Bloomberg: Центробанк РФ снизит ключевую ставку на июньском заседании
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизит ключевую ставку на июньском заседании совета директоров с нынешнего рекордно высокого уровня 21 процент годовых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трех российских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Ключевая ставка в России держится на вышеуказанном уровне с конца октября 2024 года. С тех пор руководство регулятора несколько раз оставляло планку без изменений на фоне растущей инфляции и сохранения напряженности на внутреннем рынке труда. На ближайшем заседании совет директоров с большой долей вероятности ослабит денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения национальной экономики, утверждают собеседники агентства.

Подобной динамике во многом поспособствует снижение кредитной активности, фиксирующееся как в корпоративном, так и розничном секторах. Жесткая политика ЦБ оказала значительное давление преимущественно на отрасли российской экономики, не связанные в военно-промышленным комплексом (ВПК).

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Сохранение ставки на прежнем уровне, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, может привести к полноценной рецессии. Снижение же планки, отметила она, рискует вызвать «неконтролируемую» инфляцию. На этом фоне аналитик спрогнозировала тяжелое решение ЦБ по итогам июньского заседания по ключевой ставке. «Задача ЦБ сейчас состоит в том, чтобы выбрать между двумя рисками», — заключила Беленькая.

Ранее на возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ намекнул глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов. По его словам, подобному решению регулятора может поспособствовать наметившийся в последнее время в стране тренд сокращения годовой инфляции. Подобное обстоятельство, отметил министр, может открыть для ЦБ необходимое пространство для ослабления денежно-кредитной политики (ДКП). В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что, несмотря на наметившиеся признаки разворота влияющих на разгон цен факторов, вероятность повышения ключевой ставки все еще сохраняется.

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