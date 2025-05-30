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15:22, 30 мая 2025Экономика

Силуанов намекнул на возможность снижения ключевой ставки

Глава Минфина Силуанов заявил об открывшихся возможностях для снижения ставки ЦБ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Замедление инфляции в России в последние месяцы расширяет для Центробанка пространство принятия решений по денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе речь идет о снижении ключевой ставки. Об этом на лекции в финансовом университете заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, работа по охлаждению экономики дает результат, видна нужная динамика. Министр пообещал, что после такого периода власти опять «дадут газу» и пойдут развиваться.

«Так устроена цикличная наша экономика, цикличная наша жизнь. Ничего в этом страшного нет», — заверил Силуанов, указав, что борьба с инфляцией через ставку стала одной из причин охлаждения.

Очередное заседания совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решения о ключевой ставке, состоится через неделю 6 июня. С октября прошлого года она остается на уровне 21 процента, который является историческим максимумом, при этом регулятор ранее не исключал дополнительного повышения.

Большинство экспертов склоняются к тому, что ЦБ сохранит ставку и на этот раз, хотя может дать сигнал о возможном снижении на следующем заседании. Так, зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заметил, что смягчать ДКП уже сейчас было бы слишком рискованным шагом. Главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев напомнил, что инфляционные риски в экономике сохраняются, и поэтому слишком обнадеживать рынок в регуляторе не рискнут.

В свою очередь, зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал, что на ближайшем заседании совета директоров у регулятора будет больше вариантов по ключевой ставке. Не исключено, что он говорит о возможности обсуждения смягчения ДКП, так как на прошлых заседаниях этот вопрос не рассматривался вообще.

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