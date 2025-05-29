Спрогнозированы сроки снижения ключевой ставки Банка России

Аналитик Гришунин: Банк России может снизить ключевую ставку уже 25 июля

Положение дел, которое сложилось в российской экономике, располагает к тому, чтобы смягчить монетарную политику, однако регулятор, скорее всего, займет консервативную позицию. Об этом заявил главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Его процитировали «Известия».

Он полагает, что инфляционные риски сохраняются, а преждевременные сигналы о смягчении политики ЦБ могут излишне обнадежить рынок. В свою очередь, директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что при консервативном варианте первое уменьшение ставки случится 12 сентября. Если же сбудется оптимистический прогноз, то «ключ» понизят уже 25 июля.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, назвала аномально высоким уровень ключевой ставки в 21 процент и заметила, что пора приступить к постепенному снижению этого показателя. Экономист Алексей Кричевский, однако, полагает, что корректнее было бы сохранить ставку на текущем уровне, но смягчить риторику.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Филипп Габуния заявил, что на ближайшем заседании совета директоров 6 июня у регулятора будет больше вариантов по ключевой ставке, чем было прежде. Он уверен, что ситуация изменилась.