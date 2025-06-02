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13:21, 2 июня 2025Экономика

Стало известно о давлении на Эльвиру Набиуллину из-за высокой ставки ЦБ

Bloomberg: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сталкивается с растущим давлением
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перед очередным заседанием по ключевой ставке глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сталкивается с растущим давлением, пишет Bloomberg. Агентство пишет о нарастающем недовольстве бизнеса, который требует снизить ставку, поскольку она начинает негативно сказываться на работе.

Некоторые источники агентства полагают, что ставку могут снизить уже в июне. Другие собеседники указывают, что правительстве полагают, что Банк России начнет снижать ключевую ставку по мере того, как эффект для бюджета и гражданских отраслей станет более очевидным.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин выразил уверенность, что ставка будет снижена. Он добавил, что заметны признаки плавного охлаждения экономики, а также замедления инфляции. «Сакральное знание с точным движением ключевой ставки доступно только магистрам игры из ЦБ», — сказал он. Глава ВТБ добавил, что это «пари на 10 щелчков».

Очередное заседание ЦБ по поводу ставки состоится в пятницу, 6 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 21 процент. На этом уровне она держится с конца октября 2024-го.

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