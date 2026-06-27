Единственный призер ОИ-2026 от России рассказал об изменениях в жизни после Игр

Ски-альпинист Никита Филиппов: после Олимпиады люди начали меня узнавать

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о том, как изменилась его жизнь после завоевания серебра на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изменилось только восприятие людей. «Люди узнали, что такое ски-альпинизм, и начали меня узнавать. Не так часто узнают, потому что все-таки я бегаю в шлеме и в очках», — заявил Филиппов..

Ранее Филиппов похвастался квартирой, которую ему подарили за серебряную медаль на Олимпиаде. 23-летний спортсмен стал обладателем жилья в новостройке в родном Петропавловске-Камчатском.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх — 2026. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.