21:36, 14 апреля 2026

Призер Олимпиады-2026 похвастался подаренной за медаль квартирой с видом на вулканы

Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов похвастался квартирой, которую ему подарили за серебряную медаль. Соответствующие кадры опубликовал Starhit.

23-летний спортсмен стал обладателем квартиры в новостройке в родном Петропавловске-Камчатском. Площадь объекта — 33 квадратных метра. Филиппов уточнил, что жилье приобрели на внебюджетные средства, а ключи ему торжественно вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В единственной комнате ски-альпинист планирует поставить двуспальную кровать и плазменный телевизор, а на балконе — диван-гориллу. Он также показал живописный вид из панорамных окон на балконе, который открывается на бухту и вулканы. «Кайф! Берем, строим», — заключил Филиппов.

Ранее жена футболиста Дмитрия Тарасова модель и блогер Анастасия Костенко опубликовала кадры их будущего дома, который находится на стадии строительства.

