На жену Тарасова обрушились с критикой за общие комнаты для детей

Жену Тарасова Костенко раскритиковали за общие комнаты для детей

На жену футболиста Дмитрия Тарасова, блогера и модель Анастасию Костенко, обрушились с критикой после поста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Селебрити опубликовала кадры большого дома, находящегося на стадии строительства. В особняке будут обустроены комната блогерши и ее супруга с отдельными гардеробными для каждого, веранда, просторный коридор, гостиная с кухней, ванна, игровая с выходом на улицу, гостевая комната с санузлом, кабинет с отдельной душевой и туалетом, а также две комнаты для детей — по одной для мальчиков и для девочек.

Некоторые комментаторы сочли странным, что Костенко и Тарасов не выделили каждому ребенку отдельную комнату. В ответ модель назвала странностью лезть в чужой дом. Ее спросили, зачем тогда она выставляет свою жизнь напоказ. Модель парировала, что люди делятся радостью не для того, чтобы ее попытались очернить.

«Да кто же очерняет вашу радость? Все просто в шоке от того, что в таком большом доме, который является вашей радостью, есть место для гостей, но не для ваших детей, для нормальных родителей — это сюр», — заключила пользовательница соцсети.

Ранее стало известно, что экс-футболист сборной России Андрей Аршавин не смог найти покупателя на роскошный особняк в Санкт-Петербурге площадью почти 400 «квадратов». Изначально спортсмен попросил за объект 150 миллионов рублей, однако недавно поднял цену почти до 170 миллионов.