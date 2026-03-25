11:47, 25 марта 2026

Аршавин не смог найти покупателей на роскошный особняк в Петербурге

«КП-Петербург»: Аршавин поднял стоимость дома в Петербурге до 170 млн руб.
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не может продать свой роскошный особняк в Санкт-Петербурге уже третий год. Риелторы видят проблему в завышенной цене, сообщает «КП-Петербург».

Впервые дом был выставлен на продажу в 2023 году после развода с супругой Алисой Казьминой. Изначально объект выставили на продажу за 150 миллионов рублей, с недавнего времени цена достигла 169,9 миллиона рублей. Сам же Аршавин покупал дом за 20 миллионов рублей.

Трехэтажный особняк площадью почти 400 квадратных метров находится в коттеджном поселке в Коломяги недалеко от метро «Удельная». Внутри дома сауна, гардеробные, просторная кухня-гостиная и несколько спален.

По словам риелтора Ивана Черкасова, Аршавину не удается продать дом из-за завышенной цены: рыночная стоимость объекта оценивается примерно в 120 миллионов рублей. Потенциальных покупателей может отпугивать и сам внешний вид дома, который уже успел прийти в запустение. К тому же, внутри — интерьеры в уже устаревшем дизайне.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России, певец Дима Билан решил избавиться от своей резиденции в Подмосковье. На продажу был выставлен двухэтажный загородный дом с дизайнерской отделкой в коттеджном поселке Монтевиль в 23 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

