Дима Билан решил избавиться от загородного дома в Подмосковье

Дима Билан выставил на продажу свой дом на Новой Риге за 250 млн руб.

Заслуженный артист России, певец Дима Билан решил избавиться от своей резиденции в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании NF GROUP.

На продажу выставлен двухэтажный загородный дом с дизайнерской отделкой в коттеджном поселке «Монтевиль» в 23 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. В пяти минутах езды от поселка располагаются магазины, рестораны, аутлеты, школы и детские сады. Лот оценивается в 250 миллионов рублей. Продажу Билан объяснил желанием уехать подальше от Москвы, ближе к реке.

Особняк расположен на лесном участке в 16,5 сотки, со всех сторон дом окружает живая изгородь из высоких туй, создавая ощущение уединения. Площадь объекта составляет 440 квадратных метров — здесь разместились четыре спальни, гостиная, две кухни, а также сауна и гараж вместимостью на два автомобиля. Изюминкой дома является дровяной подвесной камин. Фасад облицован кирпичом. Интерьеры выдержаны в духе минимализма, благодаря высоким окнам и светлым оттенкам в отделке комнаты наполнены естественным светом и воздухом.

Ранее продать свой подмосковный особняк решил коллега Билана по передаче «Голос», Григорий Лепс. Речь идет о доме на 8-м километре Новорижского шоссе. За поместье площадью 1,8 тысячи квадратных метров артист запросил 550 миллионов рублей.