Российский бизнес пожаловался на рекордно высокую ключевую ставку

Глава РСПП Шохин: Финансовое положение 25 % российских компаний ухудшилось

Четверть опрошенных отечественных компаний столкнулись с негативным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

При этом 30,8 респондентов считают, что деловая активность в стране снизилась в мае. Одной из причин подобной динамики Шохин назвал последствия рекордно высокой ключевой ставки, которая с конца октября 2024 года держится на уровне в 21 процент годовых. Все это, подчеркнул Шохин, в значительной степени снижают инвестиционный и производственный потенциал российских компаний. «Высокая ключевая ставка уже негативно влияет на деятельность компаний», — резюмировал он.

Глава отраслевой ассоциации считает, что руководству российского регулятора пора постепенно переходить к ослаблению ДКП. Относительно приемлемым для бизнеса уровнем ключевой ставки сейчас стала бы планка в 19 процентов. Снижение на два процентных пункта позволило бы сократить риски нарастания неплатежей и банкротств предприятий в различных отраслях. «Уровень заинтересованности бизнеса в снижении ставки — высокий», — констатировал Шохин.

Идеальным же уровнем ключевой ставки для промышленников в нынешних реалиях стала бы отметка в 15 процентов годовых. При такой планке, подчеркивал ранее Шохин, российские бизнесмены могли бы инвестировать денежные средства в ценные бумаги и облигации, а также выходить «с большей агрессивностью» на фондовый рынок. В настоящее же время подобные возможности во многом сдерживает излишне жесткая ДКП регулятора, заключил он.