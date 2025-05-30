Снижение ключевой ставки в России назвали слишком рискованным

Пьянов: Снижение ключевой ставки в России в июне слишком рискованно

Снижать ключевую ставку на предстоящем 6 июня заседании Банка России слишком рискованно. Таким смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) назвал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам, его слова приводит «Интерфакс».

По словам представителя банка, с учетом потенциально проинфляционных факторов у регулятора есть три варианта дальнейших действий: ослабить сигнал по поводу ставки, рассмотреть варианты снижения ставки, а также снизить ставку, что является риском признания ДКП непоследовательной.

Вероятнее всего, заявил Пьянов, ЦБ выберет вариант сохранения ставки со смягчением сигнала. Возможно, регулятор пообещает оценить необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, добавил он.

Зампредседателя Центрального банка Филипп Габуния заявил, что на ближайшем заседании совета директоров 6 июня у регулятора будет больше вариантов по ключевой ставке, чем было прежде. Он уверен, что ситуация изменилась.

Главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев отметил, что положение дел в российской экономике располагает к смягчению монетарной политики, но регулятор, скорее всего, займет консервативную позицию. Инфляционные риски сохраняются, а преждевременные сигналы о смягчении политики ЦБ могут излишне обнадежить рынок, добавил он.