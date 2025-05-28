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13:17, 28 мая 2025Экономика

В Госдуме отклонили идею запретить Центробанку поднимать ставку

Комитет Госдумы отклонил законопроект о запрете на повышение ключевой ставки ЦБ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Законопроект об ограничении права Банка России повышать ключевую ставку, подготовленный группой депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), не прошел профильный комитет нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает обязать регулятор согласовывать с Госдумой повышение ставки более чем на один процентный пункт, а также в случае, когда в результате роста она в полтора раза превышает размер годовой инфляции за прошлый год.

В текущих условиях, когда ключевая ставка более чем в два раза выше, чем официальная инфляция, речь фактически шла о запрете самостоятельного повышения ставки для ЦБ.

Ранее негативный отзыв на законопроект предоставило правительство, указавшее, что в таких условиях Банк России не сможет обеспечивать стабильность финансового рынка, в том числе в ситуациях, когда требуется оперативное принятие решений. Кроме того, идея депутатов противоречит Конституции, так как не учитывает правовой статус Банка России, осуществляющего основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти.

В конце прошлого года лидер СРЗП Сергей Миронов обвинил Центробанк в работе по указке Международного валютного фонда и назвал проводимую им политику вредительством.

Возмущение политика вызвало повышение ставки до 21 процента. Примерно в те же сроки депутаты фракции внесли законопроект, который допускает обращение к президенту страны с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка. По состоянию на конец мая активность депутатов не увенчалась успехом, а ключевая ставка сохраняется на возмутившем Миронова уровне.

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