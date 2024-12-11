Депутаты Госдумы начали борьбу против Набиуллиной

ГД рассмотрит законопроект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли законопроект, который допускает обращение к президенту страны с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. Документ размещен в базы данных нижней палаты парламента.

С 2013 года пост председателя Банка России занимает Эльвира Набиуллина. Под ее руководством регулятор в конце октября поднял ключевую ставку до 21 процента, а в декабре, ожидают эксперты, доведет ее до 22-24 процентов.

Парламентская оппозиция считает выбранную денежно-кредитную политику (ДКП) вредной для отечественной экономики и настаивает на резком снижении ставки. Свою борьбу депутаты объясняют тем, что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что и ведет к высокой инфляции.

Возмущение подход ведомства Набиуллиной вызывает не только у «Справедливой России». Коммунисты на недавней встрече с главой ЦБ употребляли для описания политики органа такие слова, как «предательство» и «вредительство», однако с того момента в регуляторе неоднократно подчеркивали, что не пойдут на поводу у критиков.

В нынешнем законопроекте депутаты также хотели бы оценивать достижения Центробанка в рамках таких показателей, как обеспечение темпов роста ВВП, реальной заработной платы, реальных располагаемых денежных доходов, также по снижению безработицы.

При этом зону ответственности регулятора прописывает статья 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», и ни один из этих вопросов в нее не входит. В свою очередь, статья 75 Конституции называет основной функцией Центробанка защиту и обеспечение устойчивости российской валюты, а не рост ВВП и зарплат.

Свою инициативу, в том числе, депутаты обосновывают значительным ослаблением курса рубля с начала 2022 года по отношению к доллару и евро. По их мнению, допущенная ЦБ девальвация российской валюты привела к высокой инфляции и подрыву экономической стабильности. Авторы законопроекта уверены, что персональная ответственность за такие провалы повысит эффективность монетарной политики, поспособствует росту ВВП и укрепит доверие к финансовой системе страны.