Темпы роста российской экономики резко упали

Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в январе-июне на уровне в 1,2 %

По итогам первой половины 2025 года темпы роста российской экономики резко просели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную оценку Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За отчетный период прирост национального валового продукта составил 1,2 процента в годовом выражении. Для сравнения, по итогам всего 2024-го ведомство оценило положительную динамику в 4,3 процента. Таким образом, за первые шесть месяцев 2025-го динамика просела в 3,5 раза.

Ранее о неизбежном наступлении рецессии в российской экономике предупредили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Согласно ожиданиям экспертов, динамика ВВП РФ окажется околонулевой.

Особое внимание аналитики обратили на динамику сводного опережающего индикатора (СОИ). В конце весны показатель, отражающий вход российского ВВП в рецессию, продолжил увеличиваться и достиг 0,1 вместо 0,07 в апреле. По мнению экспертов, наступление рецессии не сможет предотвратить даже ослабление денежно-кредитной политики Центробанка. Оттолкнуться от «самой холодной точки», считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, удастся только в конце следующего года.