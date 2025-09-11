Курсы ведущих мировых валют в России бьют один рекорд за другим. Котировки доллара на внебиржевом рынке достигли максимума с 11 апреля, превысив отметку в 85 рублей, а курс евро на межбанке поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля. Ряд экспертов предупреждал о резком осеннем ослаблении российской валюты еще летом, связывая грядущее укрепление в том числе со снижением цен на основные экспортные категории отечественной продукции, включая нефть. На этом фоне некоторые аналитики не исключают, что курс доллара до конца года сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей, а котировки евро — подняться до 105 рублей.
Курсы доллара и евро к рублю бьют рекорды
Курсы ведущих мировых валют перешли к резкому укреплению к рублю в начале осени. Во вторник, 9 сентября, котировки доллара на внебиржевом рынке поднялись выше 83 рублей впервые со 2 мая. На следующий день котировки американской валюты превысили планку в 84 рубля. В четверг, 11 сентября, котировки доллара на межбанке приблизились уже к новой вершине, подобравшись к отметке в 86 рублей. Ближе к 11:00 по московскому времени курс американской валюты находился в районе 85,84 рубля.
Курс доллара может вплотную подобраться к отметке в 100 рублей к концу года
Курс евро за последние несколько дней также обновил несколько максимумов. В понедельник, 8 сентября, котировки европейской валюты на российском межбанковском рынке подскочили выше 97 рублей впервые с 9 марта. Уже на следующий день курс евро превысил 98 рублей, чего не фиксировалось на межбанке с середины февраля. Но и на этом резкое укрепление европейской валюты к российской не закончилось. В четверг, 11 сентября, котировки евро превысили психологическую отметку в 100 рублей впервые с 10 февраля. Аналитики предупреждают, что до конца года россиян будут ждать еще несколько рекордов, как в случае с долларом, так и с евро.
К резкому ослаблению рубля привел ряд факторов
Эксперты связывают наблюдающееся в настоящее время резкое ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам с рядом факторов. К числу основных причин аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в частности, относит ожидаемое продолжение взятого в начале лета руководством Центробанка курса на смягчение денежно-кредитной политики, снижение ключевой ставки, а также вероятную отмену обязательной валютной выручки российских экспортеров. На этом фоне он еще во второй половине августа предрекал рублю осеннее ослабление к доллару.
Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, обращала внимание на затяжное падение цен на один из ключевых видов экспортной российской продукции — нефть. Этот фактор, предупреждала она летом, окажет существенное давление на рубль и в значительной степени изменит расклад сил в валютной паре с долларом в начале осени. На ситуацию также оказывают влияние заметный рост государственных расходов и высокий уровень потребления на внутреннем рынке, добавляла глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
Курс евро может подняться до 105 рублей до конца года
В Институте Гайдара также призывают не сбрасывать со счетов и заметное падение профицита внешней торговли России. По итогам второго квартала 2025 года, напоминают эксперты, разница между экспортом и импортом сократилась почти на четверть (на 24 процента). За это время поставки российских товаров за границу снизились на 6 процентов, а импорт зарубежных услуг вырос на 25 процентов. В то же время реальный курс рубля за первое полугодие укрепился на 12,1 процента. Для экспортеров это означало заметное падение доходов в нацвалюте и снижение конкурентоспособности их товаров на внешних рынках. Заметное же увеличение импорта способствовало восстановлению спроса на иностранные расчетные единицы, прежде всего, доллар, констатировали аналитики.
Курс доллара к концу года может приблизиться к 100 рублям, евро — к 105
Факторы, которые играли на руку российской валюте в первой половине 2025 года, к началу осени утратили свою актуальность, отмечает Чекурова из «Эксперт РА». На этом фоне она не исключила укрепления курса доллара к рублю до 90 рублей к концу осени. Тарасенко из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка полагает, что в первой половине осени котировки мировой резервной валюты смогут пробить планку в 100 рублей. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, ожидает, что вплотную приблизиться к психологическому уровню доллару удастся ближе к концу этого года. Что касается перспектив курса евро, то котировки европейской валюты к концу года, по мнению Чекуровой, могут подняться вплоть до 105 рублей. Котировки юаня к тому времени, согласно оценке эксперта, достигнут 12-12,5 рубля.
Если подобные прогнозы сбудутся, отмечает глава ВТБ Андрей Костин, курс американской валюты вернется к оптимальному для российских экспортеров коридору 90-100 рублей. При котировках доллара в районе 79-81 рубля, которые держались в России значительную часть лета, объясняет он, экспортеры и федбюджет недополучают часть поступлений, а ряд отраслей и инфраструктурных проектов сталкивается с рисками снижения финансирования. По этой причине Костин называл излишне крепкий рубль вредным фактором для развития национальной экономики.
В случае резкого ухудшения геополитической ситуации в мире и усиления санкционного давления на Россию, курс национальной валюты может ослабнуть к ведущим мировым расчетным единицам еще больше. Обострение напряженности приводит к усилению волатильности на сырьевых рынках, отмечает Тарасенко из Газпромбанка. На фоне же снижения производственной и деловой активностей из-за торговых войн глобальный спрос на нефть может существенно просесть, что приведет к еще большему падению цен на нефть, включая российский экспортный сорт Urals, который используется для налогообложения. Экспортные цены продолжат оставаться низкими, полагает Тарасенко, что окажет дополнительное давление на рубль предстоящей осенью-зимой.