Курс доллара подскочил до максимума за несколько месяцев

Курс доллара впервые со 2 мая поднялся выше 83 рублей

Внебиржевой курс американской валюты впервые с 2 мая оказался выше 83 рублей. О том, что доллар подскочил до максимума за несколько месяцев, со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

К 10:02 по московскому времени показатель достигал 83,01 рубля за доллар, поднимаясь на 42 копейки.

Евро накануне вечером поднимался выше 97 рублей впервые с начала марта. Доллар же менее суток назад в первый раз с середины лета преодолел отметку 82 рубля.

Центробанк 8 сентября поднял официальные курсы доллара и евро, установив их на уровне 82,34 и 96,57 рублей соответственно.

Ослабление рубля наблюдается в преддверии намеченного на 12 сентября заседания совета директоров Банка России, который, как ожидают эксперты, снова снизит ключевую ставку. Влияет на рубль и геополитика. «Сигналы с внешнего контура носят неопределенный характер, а это может привести к уходу активных трейдеров в защитные твердые валюты», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Хотя фундаментальные факторы указывают на ослабление, ожидать резкой девальвации пока не стоит», — указывает, в свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.