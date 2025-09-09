Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:36, 9 сентября 2025Экономика

Курс доллара подскочил до максимума за несколько месяцев

Курс доллара впервые со 2 мая поднялся выше 83 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Внебиржевой курс американской валюты впервые с 2 мая оказался выше 83 рублей. О том, что доллар подскочил до максимума за несколько месяцев, со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

К 10:02 по московскому времени показатель достигал 83,01 рубля за доллар, поднимаясь на 42 копейки.

Евро накануне вечером поднимался выше 97 рублей впервые с начала марта. Доллар же менее суток назад в первый раз с середины лета преодолел отметку 82 рубля.

Центробанк 8 сентября поднял официальные курсы доллара и евро, установив их на уровне 82,34 и 96,57 рублей соответственно.

Ослабление рубля наблюдается в преддверии намеченного на 12 сентября заседания совета директоров Банка России, который, как ожидают эксперты, снова снизит ключевую ставку. Влияет на рубль и геополитика. «Сигналы с внешнего контура носят неопределенный характер, а это может привести к уходу активных трейдеров в защитные твердые валюты», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Хотя фундаментальные факторы указывают на ослабление, ожидать резкой девальвации пока не стоит», — указывает, в свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Запада для территориальных уступок России

    Выявлен картель участвующих в создании инфраструктуры для БАМа и Транссиба

    Стало известно о встречных боях в Сумской области

    Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК московском враче

    Оболгавшего полицейского экс-заключенного задержали в Москве

    Движение на Крымском мосту возобновили

    Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

    Венгрия анонсировала контракт на покупку газа на Западе

    Звезду сериала «Во все тяжкие» задержали за нападение со шлангом на женщин

    Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости