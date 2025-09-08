Курс доллара к рублю достиг максимума с конца июля

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с 29 июля

В понедельник, 8 сентября, внебиржевой курс доллара в России достиг максимума с конца июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные межбанковского валютного рынка.

Ближе к 15:55 по московскому времени котировки американской валюты достигли отметки в 82,5 рубля. Столь высокое значение на российском межбанковском валютном рынке не фиксировалось с 29 июля.

Ряд экспертов ранее предупреждали, что осенью рубль начнет заметно слабеть к доллару. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко не исключала, что котировки американской валюты смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей. Подобной динамике, утверждала она, поспособствует в том числе ожидаемое снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, допустил реализацию подобного сценария ближе к концу этого года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер связывал грядущее ослабление рубля к доллару с грядущим снижением ключевой ставки Центробанка и вероятной отменой обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. При таком сценарии, подчеркивал он, котировки доллара могут вырасти до 85-90 рублей. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова отмечала, что факторы, которые помогли рублю укрепиться в начале года, к осени утратили свою актуальность. На этом фоне ожидать сохранения курса американской валюты на уровне около 79-80 рублей не приходится.