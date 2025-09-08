Экономика
18:23, 8 сентября 2025Экономика

ЦБ резко поднял курс доллара

Официальный курс доллара в России превысил 82 рубля впервые с 30 июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) резко подняло официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 9 сентября, составят примерно 82,34 рубля. Для сравнения: в понедельник, 8 числа, курс доллара находился на уровне в 81,56 рубля. Таким образом, регулятор поднял котировки на 78 копеек. В результате официальный курс доллара в России достиг максимума с 30 июля. Котировки европейской валюты также заметно повысили — на 1,09 рубля, с 95,48 до 96,57, что стало максимальным показателем с 12 апреля 2025 года. Официальный курс юаня, в свою очередь, подняли на 8 копеек — с 11,39 до 11,47 рубля.

8 сентября ключевые валюты укреплялись к рублю как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Курс доллара на внутреннем межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с 29 июля, а котировки юаня подскочили в ходе торгов на Мосбирже до максимальных с конца второго летнего месяца 11,5011 рубля.

Аналитики связывают ослабление российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам с рядом факторов. К числу основных причин эксперты относят в том числе ожидаемое в сентябре снижение ключевой ставки и возможную отмену обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, объясняет наблюдающуюся на валютном рынке динамику снижением цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. При таком раскладе, отмечает она, котировки доллара во второй половине 2025 года смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это произойдет ближе к концу декабря. В этом случае, отмечает глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных компаний коридору. Диапазон же 79-81 рубль за доллар, который удерживался в России летом, он назвал вредным для российской экономики.

