14:30, 8 сентября 2025Экономика

Курс юаня к рублю достиг максимума

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 29 июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 8 сентября, курс юаня к рублю достиг максимума с конца июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 13:45 котировки китайской валюты достигли отметки в 11,5011 рубля. Столь высоких значений не фиксировалось на торговой площадке с 29 июля 2025 года. К уровню закрытия предыдущей сессии показатель увеличился примерно на 10 копеек.

За последние пять суток котировки китайской валюты увеличились почти на 20 копеек. В ходе торгов в среду, 3 сентября, курс юаня составлял 11,31 рубля.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова прогнозировала, что в течение осени курс юаня укрепится до 12-12,5 рубля. Факторы, которые поддерживали российскую валюту в начале этого года, к настоящему времени утратили свое влияние, отмечала она. Аналитик банка ПСБ Богдан Зварич, в свою очередь, связывает нынешнее ослабление рубля с ожидаемым снижением ключевой ставки в сентябре, а также постепенным сезонным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров.

