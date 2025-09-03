Курс юаня к рублю достиг максимума с конца июля

Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже достиг максимальных с 30 июля 11,31 рубля

В ходе торгов в среду, 3 сентября, курс юаня продолжил укрепляться к рублю и в моменте достиг максимального с конца июля значения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 13:45 котировки китайской валюты достигли отметки в 11,31 рубля. Столь высоких значений на бирже не наблюдалось более месяца. Диапазон дневных колебаний составил 5 копеек — 11,26-11,31 рубля. Верхняя планка коридора оказалась максимальной с 30 июля.

Аналитик банка ПСБ Богдан Зварич связывает ослабление рубля к китайской валюте с рядом факторов. К числу основных причин изменения соотношения сил в этой паре эксперт отнес ожидание участников рынка дальнейшего снижения ключевой ставки по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка, а также постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров.

На этом фоне котировки юаня с большой долей вероятности продолжат находиться в районе 11,3 рубля в ближайшие несколько недель, полагает Зварич. Ближе к концу сентября при сохранении вышеуказанных факторов курс китайской валюты может подняться до 11,5 рубля, резюмировал аналитик.

Ранее руководство ЦБ установило официальный курс юаня в России на 3 сентября на уровне 11,26 рубля. Котировки китайской валюты остались почти без изменений. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает осеннего ослабления к ведущим мировым расчетным единицам. Этому может поспособствовать в том числе возможная отмена обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. Подобное обстоятельство, утверждает он, способно подтолкнуть курс доллара в районе 85-90 рублей, а котировки юаня — в коридор 11,5-12 рублей.