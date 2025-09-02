ЦБ повысил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 3 сентября на уровне в 80,59 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 3 сентября, составят 80,59 рубля. Для сравнения, 2 сентября официальный курс доллара держался на уровне в 80,43 рубля. Таким образом, ЦБ повысил котировки мировой резервной валюты на 16 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, напротив, понизили примерно на 54 копейки — с 94,38 до 93,84 рубля. Котировки китайского юаня остались практически без изменений и составили 11,26 рубля.

Несмотря на продолжительное сохранение курса доллара в районе 79-81 рубля, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютной паре вскоре изменится. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что пробить психологическую отметку американской валюте удастся уже этой осенью. Резкому ослаблению рубля, утверждает она, поспособствует в том числе снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть.

Если эти прогнозы сбудутся, курс доллара вернется к оптимальным для отечественных компаний, ориентированных на внешние рынки, считает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешние же котировки американской валюты он назвал вредными для российской экономики. При крепком рубле экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет — поступлений. В результате финансирование ряда отраслей и инфраструктурных проектов сокращается, а дефицит казны — увеличивается. Выгодным для российской экономики Костин назвал курс доллара в диапазоне 90-100 рублей.