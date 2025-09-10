Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

«Ъ»: Курс доллара может составить около 90 рублей к концу года

К концу 2025 года курс доллара может резко укрепиться к российской валюте и достичь отметки примерно в 90 рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

В качестве основных причин подобной динамики эксперты называют ряд факторов. К числу основных они отнесли ухудшение платежного баланса РФ, восстановление спроса на иностранную валюту на фоне увеличения импорта, снижение цен на основные виды российской экспортной продукции (преимущественно на нефть) и геополитическую неопределенность.

По итогам второго квартала, напоминают аналитики, экспорт товаров из РФ сократился на 6 процентов год к году, а импорт, напротив, вырос на четверть. На этом фоне профицит внешней торговли (разница между экспортом и импортом) снизился на 24 процента. В то же время реальный курс рубля за первое полугодие укрепился на 12,1 процента. Для экспортеров это означало заметное падение доходов в нацвалюте и снижение конкурентоспособности их товаров на внешних рынках, пояснили в Институте Гайдара.

Все вышеперечисленные факторы уже стали оказывать влияние на позиции рубля в паре с долларом. Российская валюта в начале осени начала заметно слабеть к резервной. Котировки доллара во вторник, 9 сентября, подскочили до максимума с 2 мая и в моменте достигли уровня в 83,01 рубля. Официальный курс американской валюты от ЦБ на 10-е число поднялся до самого высокого значения с 12 апреля — 83,24 рубля. Аналитики ожидают, что в сложившихся условиях осенью котировки резервной валюты достигнут 85-90 рублей. Ослаблению рубля, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, поспособствует в том числе ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров.