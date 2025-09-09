Экономика
18:29, 9 сентября 2025Экономика

ЦБ поднял курс доллара до многомесячного максимума

ЦБ поднял официальный курс доллара в России до 83,24 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс доллара в России до многомесячного максимума. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 10 сентября, составят примерно 83,24 рубля. В последний раз на столь высоком уровне официальный курс доллара в России находился 12 апреля 2025 года. Для сравнения, во вторник, 9 сентября, котировки резервной валюты в РФ были в районе 82,34 рубля. Таким образом, ЦБ поднял официальный курс доллара на 90 копеек.

Ряд экспертов еще летом прогнозировали резкое ослабление рубля к доллару осенью. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидала, что котировки американской валюты смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей на фоне снижения цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, полагал, что вплотную приблизиться к этому уровню курс доллара сможет ближе к концу года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер придерживался менее радикальной оценки. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки и возможной отмены обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров, отмечал он, курс доллара осенью достигнет 85-90 рублей. Факторы, которые продолжительное время удерживали курс российской валюты в районе 79-81 рубля, к осени перестали работать, объясняла глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. В то же время уровень госрасходов и потребления продолжают оставаться высокими. Все это не играет на руку российской валюте и способствует наблюдающемуся сейчас укреплению доллара.

    Все новости