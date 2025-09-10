Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 10 сентября 2025Экономика

Курс доллара превысил планку в 84 рубля

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил планку в 84 рубля впервые с апреля
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил планку в 84 рубля впервые с весны. Об этом свидетельствуют данные торгов

С открытия обменных площадок в среду, 10 сентября, американская валюта подорожала на 0,9 процента. К моменту написания материала доллар вырос в цене на 75 копеек, до 84,44 рубля. Таким дорогим он не был с 11 апреля 2025 года.

Днем ранее Банк России поднял официальный курс доллара в России до многомесячного максимума. Котировки американской валюты на 10 сентября составили 83,24 рубля. В последний раз на столь высоком уровне официальный курс доллара в России находился 12 апреля 2025 года. Днем ранее котировки валюты в РФ были в районе 82,34 рубля.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, к концу 2025 года курс доллара может резко укрепиться к российской валюте и достичь отметки примерно в 90 рублей. В числе главных причин подобной динамики эксперты называют ряд факторов: ухудшение платежного баланса РФ, восстановление спроса на иностранную валюту на фоне увеличения импорта, снижение цен на основные виды российской экспортной продукции (преимущественно на нефть) и геополитическую неопределенность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

    Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

    Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

    Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

    Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

    Расследовавший теракты на «Северных потоках» журналист оценил версию об их подрыве украинцем. Прежде он во всем обвинял США

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

    Малышева назвала «порочные позы» дачников

    Пушилин раскрыл подробности боев в Красноармейске

    Актриса Ирина Пегова в облегающей футболке без бюстгальтера сыграла в гольф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости