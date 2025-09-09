Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 9 сентября 2025Экономика

Курс евро поднялся выше 98 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 98 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с середины февраля превысил 98 рублей. Как следует из данных площадки «Финам», к моменту написания материала показатель достигал 98,1 рубля.

Накануне евро также впервые с марта стал стоить больше 97 рублей. Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на 9 сентября, составляет 96,57.

Ранее во вторник курс доллара обновил многомесячный максимум, поднявшись выше 83 рублей.

Ослабление рубля наблюдается в преддверии намеченного на 12 сентября заседания совета директоров Банка России, который, как ожидают эксперты, снова снизит ключевую ставку, а также на фоне геополитической неопределенности. Тем не менее, резкой девальвации нацвалюты специалисты не ожидают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о подготовке российских войск к генеральной битве за Донбасс

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости