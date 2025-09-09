Курс евро поднялся выше 98 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 98 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с середины февраля превысил 98 рублей. Как следует из данных площадки «Финам», к моменту написания материала показатель достигал 98,1 рубля.

Накануне евро также впервые с марта стал стоить больше 97 рублей. Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на 9 сентября, составляет 96,57.

Ранее во вторник курс доллара обновил многомесячный максимум, поднявшись выше 83 рублей.

Ослабление рубля наблюдается в преддверии намеченного на 12 сентября заседания совета директоров Банка России, который, как ожидают эксперты, снова снизит ключевую ставку, а также на фоне геополитической неопределенности. Тем не менее, резкой девальвации нацвалюты специалисты не ожидают.