Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:22, 8 сентября 2025Экономика

Названы варианты снижения ключевой ставки Банка России

Forbes: Большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16 %
Дмитрий Воронин
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Банк России 12 сентября снизит ключевую ставку до 16 процентов, считает абсолютное большинство опрошенных Forbes экспертов. При этом все до одного высказали мнение, что регулятор будет делать выбор между тем, чтобы опустить ее на 2 или 1 процентный пункт, то есть до 16 или 17 процентов годовых.

В пользу более резкого снижения ставки говорят макропоказатели, которые указывают на продолжающееся замедление экономики, отмечают собеседники издания. Динамика ВВП практически вышла на плато, а многие крупные сектора, в первую очередь связанные с экспортом, добычей сырья, уже стагнируют, указывает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, по словам которой, текущая ситуация «точно позволяет снижать ставку еще на два процентных пункта и не откладывать в долгий ящик без каких-то дополнительных рисков».

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки.Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
4 сентября 2025
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022

На предыдущих двух заседаниях совета директоров ЦБ ставку снижали, доведя ее до нынешних 18 процентов годовых. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечал, что ее динамика осенью повлияет на то, реализуются ли в России риски технической рецессии, поскольку для достижения верхних границ прогноза ЦБ о годовом росте экономики в пределах 1,5-2,5 процента (при фактическом росте ВВП в 1,2 процента в январе-июне) «потребуется ускорение экономической активности во втором полугодии, что при текущих условиях пока выглядит маловероятным».

В конце августа глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров заявил, что по итогам года ВВП составит «не менее полутора процентов». Министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе сказал в интервью РБК, что денежно-кредитные условия (ДКУ) сейчас крайне жесткие, поскольку разница между ключевой ставкой и инфляцией с начала года выросла втрое. Сам Путин предупредил, что резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, с которой Банк России и борется при помощи указанного инструмента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости