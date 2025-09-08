Названы варианты снижения ключевой ставки Банка России

Forbes: Большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16 %

Банк России 12 сентября снизит ключевую ставку до 16 процентов, считает абсолютное большинство опрошенных Forbes экспертов. При этом все до одного высказали мнение, что регулятор будет делать выбор между тем, чтобы опустить ее на 2 или 1 процентный пункт, то есть до 16 или 17 процентов годовых.

В пользу более резкого снижения ставки говорят макропоказатели, которые указывают на продолжающееся замедление экономики, отмечают собеседники издания. Динамика ВВП практически вышла на плато, а многие крупные сектора, в первую очередь связанные с экспортом, добычей сырья, уже стагнируют, указывает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, по словам которой, текущая ситуация «точно позволяет снижать ставку еще на два процентных пункта и не откладывать в долгий ящик без каких-то дополнительных рисков».

На предыдущих двух заседаниях совета директоров ЦБ ставку снижали, доведя ее до нынешних 18 процентов годовых. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечал, что ее динамика осенью повлияет на то, реализуются ли в России риски технической рецессии, поскольку для достижения верхних границ прогноза ЦБ о годовом росте экономики в пределах 1,5-2,5 процента (при фактическом росте ВВП в 1,2 процента в январе-июне) «потребуется ускорение экономической активности во втором полугодии, что при текущих условиях пока выглядит маловероятным».

В конце августа глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров заявил, что по итогам года ВВП составит «не менее полутора процентов». Министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе сказал в интервью РБК, что денежно-кредитные условия (ДКУ) сейчас крайне жесткие, поскольку разница между ключевой ставкой и инфляцией с начала года выросла втрое. Сам Путин предупредил, что резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, с которой Банк России и борется при помощи указанного инструмента.